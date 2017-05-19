Суд отказался прекращать производство по иску к родным Жанны Фриске

Перовский районный суд Москвы отказался прекращать производство по иску "Русфонда" к родственникам Жанны Фриске о возврате основной части выделенных на лечение певицы денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представители гражданского мужа Фриске Дмитрия Шепелева , являющегося одним из ответчиков по делу, просили суд прекратить производство, а также назначить почерковедческую экспертизу подписей Жанны Фриске.

Однако судья Сергей Савостьянов отказал прекращать производство, а также назначать экспертизы. "Ходатайство отклонить", — сказал он.

Шепелев не признает иск. "Считаем его неправомерным и незаконным. Истцом не предоставлены должные документы для взыскания денежных средств", – сказали его представители в суде, отметив, что, по их мнению, у истца отсутствуют правомочия обращаться в суд.

Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.