«Смотри, как я могу»: школьник погиб, делая селфи на опоре ЛЭП в Свердловской области

Попытка сделать эффектный снимок трагически закончилась для 14-летнего школьника из города Алапаевск. Мальчик схватился за высоковольтный кабель и упал с 25-метровой опоры ЛЭП. Момент его гибели сняли случайные свидетели, телеканал «360» публикует эти кадры.

ЧП произошло вечером в четверг, 18 мая. Как сообщает URA.RU, трое подростков залезли на опору ЛЭП, чтобы полюбоваться на город и сделать фотографии.

«Третий ребенок находился чуть ниже. Один из тех подростков, которые были повыше, сказал своему товарищу: „Смотри, как я могу“ и протянул руку к электропроводу. Он еще не дотронулся до провода, но в этот момент его поразило электротоком. Мальчик упал и погиб на месте», — рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

В данный момент по факту случившегося проводится проверка. Точная причина смерти школьника будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.