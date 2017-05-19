МЧС: пожар в административном здании в Новой Москве ликвидирован

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

"Пожарные не допустили распространения огня и в 04 часа 42 минуты пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что на месте ЧП от МЧС работали порядка 14 единиц техники и около 39 человек личного состава.