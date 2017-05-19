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МЧС: пожар в административном здании в Новой Москве ликвидирован
Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.
"Пожарные не допустили распространения огня и в 04 часа 42 минуты пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в МЧС.
В спасательном ведомстве добавили, что на месте ЧП от МЧС работали порядка 14 единиц техники и около 39 человек личного состава.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в Новой Москве в поселке Газопровод произошел пожар в здании следственного отдела СК.
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