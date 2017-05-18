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Gelandewagen Руслана Шамсуарова передали Росимуществу
Автомобиль Mercedes G63 AMG сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова арестован и передан Росимуществу. Об этом заявил официальный представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын. Об этом сообщает РИА Новости.
«Судебный пристав-исполнитель … осуществил опись и арест автомобиля Mercedes и передачу его уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по Москве», - заявил Коробицын.
В ведомстве оценят машину, выставят ее на торги, а полученные с продажи внедорожника деньги перечислят в бюджет. По данным Mercedes-Benz в России, новый G63 AMG стоит 11,6 миллиона рублей. Коробицын добавил, что исполнительное дело в отношении Шамсуарова окончено, так как он заплатил штраф в две с половиной тысячи рублей, вынесенный ему за неправильную парковку.
Автомобиль был арестован по итогам скандального дела гонок молодых людей на Gelandewagen. В мае 2016 года Шамсуаров с компанией друзей устроил гонки по улицам Москву. Полиция вела преследование в течение нескольких часов. Молодые люди грубо нарушали правила дорожного движения и транслировали погоню в прямом эфире в интернете. Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и второго фигуранта дела Виктора Ускова к обязательным работам.
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