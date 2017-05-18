Gelandewagen Руслана Шамсуарова передали Росимуществу

«Судебный пристав-исполнитель … осуществил опись и арест автомобиля Mercedes и передачу его уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по Москве», - заявил Коробицын.

В ведомстве оценят машину, выставят ее на торги, а полученные с продажи внедорожника деньги перечислят в бюджет. По данным Mercedes-Benz в России, новый G63 AMG стоит 11,6 миллиона рублей. Коробицын добавил, что исполнительное дело в отношении Шамсуарова окончено, так как он заплатил штраф в две с половиной тысячи рублей, вынесенный ему за неправильную парковку.