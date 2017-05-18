Суд арестовал фигуранта дела «Зенит-Арены», обвиняемого во взяточничестве

«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Василия Сливкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки) сроком на 1 месяц 17 суток до 3 июля», — заявила Лебедева.

Оганесян, по версии следствия, в 2014 году похитил 50 миллионов рублей при поставке для спортивного объекта видеотабло. Кроме того, против бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о получении взятки от главы фирмы «СтройЭлектоМонтаж» (СЭМ) №5» Василия Сливкина. В обмен на денежные средства Оганесян обязывался обеспечить подписание договора. В мошеннической схеме участвовали также посредники – главный экономист «СЭМ №5» Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин

Строительство футбольного стадиона на Крестовском острове завершилось в декабре 2016 года. Стоимость объекта с изначальных 6,7 миллиардов рублей возросла почти до 50 миллиардов рублей. После сдачи арены в эксплуатацию выяснилось, что у стадиона не работает крыша, не выдвигается поле, а газон находится в неудовлетворительном состоянии. Предполагается, что стадион «Зенит-Арена» примет матчи Кубка конфедерации летом 2017 и встречи чемпионата мира в 2018 году.