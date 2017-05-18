Установлена личность водителя автомобиля, протаранившего пешеходов в США

Власти установили личность водителя автомобиля, совершившего наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, им оказался 26-летний житель Бронкса, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Times Square driver identified as 26-year-old man from the Bronx, a law enforcement source says https://t.co/PPkJDPKQXC pic.twitter.com/pe2JM7NEJj — CBS News (@CBSNews) 18 мая 2017 г.

​Мужчина ранее уже дважды был под арестом за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас его допрашивает полиция, отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что автомобиль наехал на пешеходов на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, по последним данным жертвой инцидента стал один человек, 19 пострадали. Телеканал CBS News со ссылкой на полицию города сообщил, что инцидент не связан с терроризмом. Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан, сейчас он проходит тест на алкогольное опьянение.