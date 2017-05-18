Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

Установлена личность водителя автомобиля, протаранившего пешеходов в США

Установлена личность водителя, наехавшего на пешеходов в США
Фото:
Власти установили личность водителя автомобиля, совершившего наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, им оказался 26-летний житель Бронкса, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
​Мужчина ранее уже дважды был под арестом за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас его допрашивает полиция, отмечает телеканал.
Ранее стало известно, что автомобиль наехал на пешеходов на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, по последним данным жертвой инцидента стал один человек, 19 пострадали. Телеканал CBS News со ссылкой на полицию города сообщил, что инцидент не связан с терроризмом. Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан, сейчас он проходит тест на алкогольное опьянение.
Происшествия
CBS Газета The Times
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости