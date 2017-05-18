В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение после того, как водитель врезался в пешеходов на тротуаре в районе Таймс-сквер. По разным данным, пострадали от 13 до 20 человек, кроме того, есть один погибший.

По словам очевидцев, машина выезжала на тротуары и сбивала людей. Как рассказал свидетель произошедшего агентству Рейтер , действия водителя были, скорее всего, намеренными.

Место происшествия оцеплено полицией; водитель пытался скрыться, но его задержали.