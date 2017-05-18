Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Правозащитники отчитались о вывозе десятков геев из Чечни
Активисты «Российской ЛГБТ-сети» вывезли из Чечни 42 гомосексуалиста. Об этом сообщается на сайте организации.
«Российская ЛГБТ-сеть» продолжает активную работу по эвакуации гомосексуальных людей из Чечни и обеспечивает пострадавших всем необходимым. Российская ЛГБТ-сеть не только организует выезд людей из региона, но и обеспечивает вывезенных жильем, предметами первой необходимости, медицинской и психологической помощью. На сегодняшний день за помощью к нам обратились более 80 человек, помощь уже предоставляется 42 людям», - говорится в сообщении пресс-службы организации.
Правозащитники сообщают, что представителей нетрадиционной сексуальной ориентации вывезли в различные регионы страны. В целях их безопасности местонахождение граждан не разглашается.
1 апреля «Новая газета» выпустила публикацию, в которой говорилось о существовании секретных тюрем в Чечне, где пытают и убивают гомосексуалистов. По данным издания, массовые задержания представителей ЛГБТ-сообщества начались в конце 2016 года. Глава республики Рамзан Кадыров назвал эти сообщения провокацией. В МВД Чечни заявили, что не нашли подтверждения информации о гонениях на гомосексуалистов.
13 апреля сотрудники «Новой газеты» сообщили о поступающих в их адрес угрозах. По данным издания, призывы к расправе над журналистами прозвучали в главной мечети Грозного. К президенту России Владимиру Путину обратилась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель с просьбой разобраться в ситуации.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Вести.Ру
-
Парламентская газета
-
RT на русском