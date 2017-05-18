Правозащитники отчитались о вывозе десятков геев из Чечни

Активисты «Российской ЛГБТ-сети» вывезли из Чечни 42 гомосексуалиста. Об этом сообщается на сайте организации.

«Российская ЛГБТ-сеть» продолжает активную работу по эвакуации гомосексуальных людей из Чечни и обеспечивает пострадавших всем необходимым. Российская ЛГБТ-сеть не только организует выезд людей из региона, но и обеспечивает вывезенных жильем, предметами первой необходимости, медицинской и психологической помощью. На сегодняшний день за помощью к нам обратились более 80 человек, помощь уже предоставляется 42 людям», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Правозащитники сообщают, что представителей нетрадиционной сексуальной ориентации вывезли в различные регионы страны. В целях их безопасности местонахождение граждан не разглашается.

1 апреля «Новая газета» выпустила публикацию, в которой говорилось о существовании секретных тюрем в Чечне, где пытают и убивают гомосексуалистов. По данным издания, массовые задержания представителей ЛГБТ-сообщества начались в конце 2016 года. Глава республики Рамзан Кадыров назвал эти сообщения провокацией. В МВД Чечни заявили, что не нашли подтверждения информации о гонениях на гомосексуалистов.