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СМИ: Совершивший наезд на пешеходов в Нью-Йорке водитель «слышал голоса»
Фото: Jeremy Schultz / Reuters
Житель Бронкса Рикардо Рохас, совершивший наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, заявил, что «слышал голоса». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным источников, Рохас во время полицейского допроса сообщил, что в его голове звучали некие голоса.
Сотрудник правоохранительных органов отметил, что проведённые тесты показали, водитель был под воздействием чего-то, что попадает в организм при курении, однако результаты анализов ещё неизвестны.
Отмечается, что Рохас является бывшим военнослужащим ВМФ США, откуда был уволен за ненадлежащее поведение. Его дважды задерживали за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Кроме того, в 2015 году он был задержан за угрозу ножом своему знакомому.
Ранее власти уточнили число пострадавших в результате инцидента. Также очевидцы рассказали об увиденном.
18 мая водитель за рулём автомобиля Honda выехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов на центральной площади Нью-Йорка.
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