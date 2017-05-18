Машина врезалась в прохожих в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка автомобиль на большой скорости врезался в толпу. Об этом сообщает агентство Reuters

Crazy car crash in the middle of Times Square. We are being told to shelter in place pic.twitter.com/jvEhISIhcn — Christopher Rudolph (@chrisreindeer) 18 мая 2017 г.

В инциденте на Таймс-сквер погиб как минимум один человек, еще 10 человек получили ранения. Власти США пока не сообщают, идет ли речь о теракте, однако очевидцы трагедии утверждают, что водитель автомобиля намеренно врезался в пешеходов.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) 18 мая 2017 г.

People are laying on the sidewalks in Times Square, a car seems to have run on the sidewalk. pic.twitter.com/g2efKLfoX8 — gb (@gb__) 18 мая 2017 г.

За последний год в мире произошло как минимум четыре подобных теракта. 14 июля 2016 года во французской Ницце грузовик задавил 86 человек, 308 человек получили ранения. Полицейские застрелили водителя. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»

18 декабря 2016 года в Берлине грузовик-фура въехал в толпу на рождественском базаре на площади Брайтшайдплац. В результате наезда погибли 11 человек, более 50 человек получили ранения. Исполнитель теракта, 24-летний гражданин Туниса Анис Амри, пустился в бегство с места преступления, однако был застрелен 23 декабря рядом с итальянским Миланом.

22 марта 2017 года в Лондоне водитель внедорожного автомобиля сбил нескольких прохожих на Вестминстерском мосту, после чего вышел из машины и напал с ножом на полицейских. В результате теракта погибли пять человек, 40 человек получили ранения. 7 апреля в Стокгольме водитель грузовика врезался в толпу на улице Дроттнинггатан. Погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.