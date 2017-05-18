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Лева "Би-2" после задержания с наркотиками в Москве: Напишу об этом песню
Солист рок-группы "Би-2" Лева оказался в суде после того, как его задержали с наркотиками перед матчем чемпионата России по футболу между столичным "Спартаком" и грозненским "Тереком".
Перед заседанием журналисты поинтересовались у него, напишет ли он новую песню после задержания.
"Напишу песню новую точно. Про жизнь", - отметил артист.
По словам Левы, он расстроился из-за того, что не попал на игру, которая проходила на стадионе "Открытие Арена".
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