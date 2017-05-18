Солист рок-группы "Би-2" Лева оказался в суде после того, как его задержали с наркотиками перед матчем чемпионата России по футболу между столичным "Спартаком" и грозненским "Тереком".

Перед заседанием журналисты поинтересовались у него, напишет ли он новую песню после задержания.

"Напишу песню новую точно. Про жизнь", - отметил артист.

По словам Левы, он расстроился из-за того, что не попал на игру, которая проходила на стадионе "Открытие Арена".