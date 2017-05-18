Приставы забрали у Шамсуарова Gelandewagen за 11 млн рублей

Ведомство оценит автомобиль, выставит его на торги, а вырученные деньги перечислит в бюджет. В настоящее время новый автомобиль Mercedes G63 AMG оценивается в 11,3 млн рублей. Шамсуаров и его друзья на этом самом Gelandewagen устроили гонки в Москве в конце мая 2016 года, транслируя все происходящее в Интернете.

Экипажи ДПС пытались остановить нарушителей несколько часов. Несколько дней назад данный автомобиль снова грубо нарушил правила, ролик об этом появился в соцсетях. Был ли за рулем сам Шамсуаров, сейчас выясняется.