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В Охотском море загорелся траулер «Капитан Чернов»
Фото: fleetphoto.ru
Пожар произошел на борту рыболовецкого траулера «Капитан Чернов», который находится на промысле в Охотском море у берегов Камчатки, сообщает РИА Новости в четверг, 18 мая.
«На борту судна в момент возгорания находилось 27 членов экипажа, большинство из них пересажены на находившийся рядом траулер «Реал». На борту «Капитана Чернова» остаются пять человек во главе с капитаном, которые пытаются потушить пожар своими силами. Им также помогают моряки с соседних судов», — сообщил агентству начальник Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра Артур Рец.
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