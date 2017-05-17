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Полковника Захарченко подозревают в получении $800 тысяч через посредников

Захарченко заподозрили в получении крупной взятки
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Полковника МВД Дмитрия Захарченко подозревают в получении 800 тысяч долларов при посредничестве сотрудника ФСБ и генерала МВД, сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
"Захарченко подозревается в получении 800 тысяч долларов от коммерческой фирмы при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина", — сказал в Мосгорсуде адвокат, отметив, что в рамках дела также был наложен арест на имущество размером в 1 миллиард рублей.
Ранее следователь СК РФ сообщил, что в отношении полковника Захарченко было возбуждено дело еще по двум эпизодам взяточничества, но подробности не сообщал.
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