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Умер художник Александр Тихомиров
Фото: gtrkamur.ru
В Благовещенске скончался народный художник России Александр Тихомиров, который в 1995 году зарегистрировал новое авторское направление в живописи под названием «оконопись». Об этом сообщается на официальном сайте правительства Амурской области.
«Александр Евгеньевич создавал произведения искусства, которые понятны и близки каждому, для кого величие России – не просто слова. В его образах можно увидеть глубокую духовность, внутреннюю свободу и благородство. Эти работы – наше национальное достояние, которое амурчане будут бережно хранить, как и память об их авторе, отзывчивом, добром, обаятельном и невероятно талантливом человеке», - рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов.
Прощание с художником состоится в пятницу, 19 мая, в Кафедральном соборе Благовещенска.
Тихомиров является почетным гражданином города Благовещенска. В 2008 году он был избран Почетным членом Академии военных наук Российской Федерации, в 2010 - членом-корреспондентом Российской академии художеств.
Народный художник награжден орденом «Благотворение» III степени «Национальным фондом во Благо Отечества», «Серебряной медалью» Российской академии художеств, Орденом Дружбы и Благодарностью Президента Российской Федерации.
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