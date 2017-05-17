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Полиция назвала причину закрытия станции метро в Москве

Полиция назвала причину закрытия станции метро в Москве
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Станцию «Спортивная» красной ветки московского метро закрыли из-за проверки бесхозного предмета, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
"Предмет никакой опасности для пассажиропотока не представляет. Сейчас станция работает в обычном режиме", - сказал Мышляев. 
В 13:20 «Спортивную» закрыли по требованию полиции. Поезда следовали мимо станции без остановки.
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В Москве Москва Происшествия
ИТАР-ТАСС
МВД
Алексей Мышляев
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