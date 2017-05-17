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Станция московского метро закрыта по требованию полиции
В Москве закрыли станцию столичного метрополитена «Спортивная» по требованию сотрудников правоохранительных органов. Об этом пресс-служба подземки сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter.
«13:20 Сокольническая линия. Станция "Спортивная" закрыта на вход и выход по требованию полиции. Поезда следуют без остановки на ст. «Спортивная», - указано в сообщении.
Представители метро предложили пассажирам пользоваться для проезда МЦК и наземным транспортом.
Позже пресс-служба сообщила, что станция возобновила работу в штатном режиме.
О конкретных причинах закрытия станции ничего не сообщалось.
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