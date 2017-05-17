Станция московского метро закрыта по требованию полиции

В Москве закрыли станцию столичного метрополитена «Спортивная» по требованию сотрудников правоохранительных органов . Об этом пресс-служба подземки сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter

«13:20 Сокольническая линия. Станция "Спортивная" закрыта на вход и выход по требованию полиции. Поезда следуют без остановки на ст. «Спортивная», - указано в сообщении.

Представители метро предложили пассажирам пользоваться для проезда МЦК и наземным транспортом.

Позже пресс-служба сообщила, что станция возобновила работу в штатном режиме.

О конкретных причинах закрытия станции ничего не сообщалось.