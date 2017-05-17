Губернатор: взрыв газа в доме в Волгограде угрожает устойчивости здания

"Взрыв бытового газа, к сожалению, нанес очень существенный ущерб подвижности здания, сотрудники МЧС сегодня принимают меры, для того чтобы те конструкции, которые не плотно закреплены, ликвидировать. Штаб будет работать в круглосуточном режиме, сил и средств обеспечения у нас достаточно. Мы проводим исследования устойчивости здания для принятия решения, как с ним поступить", - сказал он.

По словам Бочарова, властям необходимо в максимально короткие сроки принять решения по поводу судьбы дома.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области введен режим ЧС.

В Волгограде днем 16 мая в жилом доме произошел взрыв газа. По последним данным, погибли три человека. Из-за взрыва в здании целиком обрушился один из подъездов. СК возбудил уголовное дело.