Задержан мужчина, пытавшийся перелезть через ограду Белого дома

В Вашингтоне сотрудники Секретной службы задержали мужчину, который попытался перебраться через ограду Белого дома, передает ТАСС

"По словам сотрудника Секретной службы, это была очередная попытка перелезть через ограду (Белого дома)", - подтвердили секьюрити.

Неизвестно, с какой целью неизвестный пытался пробраться в резиденцию главы государства и был ли он вооружен. Он сейчас задержан, а территория Белого дома временно оцеплена.