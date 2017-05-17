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Российская Газета

Задержан мужчина, пытавшийся перелезть через ограду Белого дома

Белый дом закрыли из-за проникновения неизвестного
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В Вашингтоне сотрудники Секретной службы задержали мужчину, который попытался перебраться через ограду Белого дома, передает ТАСС.
"По словам сотрудника Секретной службы, это была очередная попытка перелезть через ограду (Белого дома)", - подтвердили секьюрити.
Неизвестно, с какой целью неизвестный пытался пробраться в резиденцию главы государства и был ли он вооружен. Он сейчас задержан, а территория Белого дома временно оцеплена.
Предыдущая подобная попытка проникновения в резиденцию произошла два месяца назад: 26-летний житель Калифорнии пытался передать Дональду Трампу свое письмо.
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Происшествия США
ИТАР-ТАСС
Дональд Трамп
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