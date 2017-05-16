В Кандалакше прохожая толкнула школьницу на проезжую часть

В городе Кандалакша Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на школьницу.

Как сообщает Следственный комитет по Мурманской области, расследование ведется в рамках статьи "побои". Личность нападавшей пока не установлена.

ЧП произошло на пешеходном переходе в центре Кандалакши. Как следует из записей камер видеонаблюдения, девочка, на вид ученица младших классов, подошла к пешеходному переходу и ждала зеленого сигнала светофора. Неожиданно к ней подошла женщина и со всей силы толкнула школьницу.

Девочка смогла увернуться и упала не на проезжую часть, а на тротуар. Женщина, даже не обратив внимания на случившееся, ушла.

Полиция начала розыск злоумышленницы. К стражам порядка подключились возмущенные горожане, которые пытаются вычислить женщину через социальные сети.