Самолет с четырьмя людьми разбился районе Бермудского треугольника

Небольшой самолет с четырьмя людьми на борту, включая пилота, разбился в районе Бермудского треугольника, в водах Багамских островов. Об этом сообщает местное издание Sun Sentinel со ссылкой на Береговую охрану США.

Ранее сообщалось, что самолет пропал в районе Багамских островов.

"Мы нашил обломки в районе поисков. Мы думаем, что этот тот самый самолет, однако сейчас устанавливаем точную информацию", - сказал представитель ведомства.

На самолете находился пилот, женщина и два ее сына в возрасте три и четыре года. В настоящий момент спасатели продолжают поиск выживших.