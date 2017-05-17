Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Самолет с четырьмя людьми разбился районе Бермудского треугольника

У Багамских островов обнаружили обломки самолета
Фото:
Небольшой самолет с четырьмя людьми на борту, включая пилота, разбился в районе Бермудского треугольника, в водах Багамских островов. Об этом сообщает местное издание Sun Sentinel со ссылкой на Береговую охрану США.
Ранее сообщалось, что самолет пропал в районе Багамских островов.
"Мы нашил обломки в районе поисков. Мы думаем, что этот тот самый самолет, однако сейчас устанавливаем точную информацию", - сказал представитель ведомства.
На самолете находился пилот, женщина и два ее сына в возрасте три и четыре года. В настоящий момент спасатели продолжают поиск выживших.
Еще 26 источников
Происшествия США
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости