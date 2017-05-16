После взрыва бытового газа в Волгограде сотрудники МЧС спасли 13 человек

Тринадцать человек удалось спасти сотрудникам МЧС после взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Волгограде, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Во вторник в 13:06 мск спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным, два человека погибли и еще пять пострадали.

"Произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего подъезда, предварительно 12 квартир — с четвертого по первый этажи. Из дома выведены 13 человек", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ, отметил источник.