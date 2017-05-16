Под завалами рухнувшего в Волгограде дома нашли выживших

Из-под завалов пятиэтажного дома, частично обрушившегося в Волгограде, извлекли девять человек. Об этом сообщается Telegram-канал Mash

По данным Mash, спасенные люди серьезно пострадали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Обрушение произошло днем 16 мая в пятиэтажке, расположенной на Университетском проспекте города. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.

В главном управлении МЧС РФ по Волгоградской области рассказали ТАСС , что взрыв произошел, когда в доме работали газовые службы. В результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили ранения, рассказали агентству в Центре медицины катастроф.

Снимки с места происшествия демонстрируют, что перекрытия части дома рухнули от крыши до земли.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Местные жители помогают спасателям разбирать завалы.