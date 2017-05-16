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Под завалами рухнувшего в Волгограде дома нашли выживших
Из-под завалов пятиэтажного дома, частично обрушившегося в Волгограде, извлекли девять человек. Об этом сообщается Telegram-канал Mash.
По данным Mash, спасенные люди серьезно пострадали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
Обрушение произошло днем 16 мая в пятиэтажке, расположенной на Университетском проспекте города. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.
В главном управлении МЧС РФ по Волгоградской области рассказали ТАСС, что взрыв произошел, когда в доме работали газовые службы. В результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили ранения, рассказали агентству в Центре медицины катастроф.
Снимки с места происшествия демонстрируют, что перекрытия части дома рухнули от крыши до земли.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Местные жители помогают спасателям разбирать завалы.
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