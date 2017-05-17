Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Волгограде увеличилось до четырех

Тело четвертого погибшего извлечено спасателями из-под завалов жилого четырехэтажного дома в Советском районе Волгограда, частично разрушенного в результате взрыва газа 16 мая. Об этом в среду, 17 мая, сообщает «Интерфакс»

«Из-под завалов излечено тело девушки 1990 года рождения. Таким образом, количество жертв возросло до четырех», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех погибших и 14 пострадавших.

17 мая сообщалось, что из-под завалов дома было извлечено тело женщины 1931 года рождения.

Взрыв бытового газа в жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел днем во вторник, 16 мая. В результате ЧП обрушился подъезд, разрушенными, по уточненным данным, оказались 12 квартир.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что взрыв произошел из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить подключение к водоводу.

Управление СКР по региону сообщило, что по делу о взрыве были задержаны три человека.«Следователями задержан владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению, размещенному на одном из популярных сайтов, для выполнения указанных работ», — говорится в заявлении.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».