Опубликовано видео нападения на таксиста с участием охранника Яроша

В Сети появилось видео конфликта со стрельбой в Каменском Днепропетровской области, где группа злоумышленников, в том числе охранник депутата Верховной рады Дмитрия Яроша , напали на водителя такси за отказ ответить на приветствие «Слава Украине!». Видео (осторожно, нецензурная лексика) опубликовано на канале YouTube News Box. Слышны звуки выстрелов, также видно, как таксиста бьют палками.

По данным украинских СМИ, двоих участников конфликта задержали сразу, одному удалось скрыться. Судя по видео, участников могло быть больше.

Напомним, два таксиста получили огнестрельные ранения в Каменском из-за того, что один из них отказался ответить на приветствие «Слава Украине!». Непосредственное участие в конфликте принял личный телохранитель Яроша.

При этом соратник Яроша Андрей Шараскин заявил, что конфликт мог быть «организован специально».