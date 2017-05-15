СМИ: в центре Бангкока сработало взрывное устройство

Взрывное устройство сработало напротив здания Национального театра в центре тайской столицы Бангкок. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали две женщины. Их госпитализировали.

В настоящее время район ЧП оцеплен, правоохранители занимаются определением типа взрывчатки.

9 мая возле одного из торговых центров в Паттани на юге Таиланда произошло два взрыва, в результате которых, по последним данным, более 50 человек пострадали.