Далее:
Главное сейчас
RT на русском

СМИ: в центре Бангкока сработало взрывное устройство

В центре Бангкока сработало взрывное устройство
Фото:
Взрывное устройство сработало напротив здания Национального театра в центре тайской столицы Бангкок. Об этом пишет газета Bangkok Post.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали две женщины. Их госпитализировали.
В настоящее время район ЧП оцеплен, правоохранители занимаются определением типа взрывчатки.
9 мая возле одного из торговых центров в Паттани на юге Таиланда произошло два взрыва, в результате которых, по последним данным, более 50 человек пострадали.
Еще 2 источника
В мире Происшествия Таиланд
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости