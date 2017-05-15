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СМИ: в центре Бангкока сработало взрывное устройство
Взрывное устройство сработало напротив здания Национального театра в центре тайской столицы Бангкок. Об этом пишет газета Bangkok Post.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали две женщины. Их госпитализировали.
В настоящее время район ЧП оцеплен, правоохранители занимаются определением типа взрывчатки.
9 мая возле одного из торговых центров в Паттани на юге Таиланда произошло два взрыва, в результате которых, по последним данным, более 50 человек пострадали.
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