"В Зюзинском отделе судебных приставов возбуждено исполнительное производство в отношении должника Руслана Шамсуарова о конфискации автомобиля Gelendewagen", — сказал Коробицын.

Кроме того, приставы взыщут с Шамсуарова штраф в 2,5 тысячи рублей за нарушение правил парковки.

Между тем сегодня московское управление ГИБДД начало проверку по факту публикации в интернете нового видео, которое, как утверждают некоторые СМИ, опубликовано в аккаунте Шамсуарова в Instagram. На видео некто за рулем Mercedes едет по разделительной полосе. Неизвестно, сам ли Шамсуаров запечатлен на пленке и действительно ли есть такое видео на его странице в Instagram.

"Заезд" на Mercedes, ставший поводом для уголовного дела, Шамсуаров и его друзья совершили в конце мая 2016 года, причем транслировали свои "приключения" в прямом эфире в интернете. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время "гонки" водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.