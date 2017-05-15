Вор с Урала избежал тюрьмы, женившись на ограбленной женщине

Грабителя, который украл у женщины телефон в Троицке Челябинской области, не отправили в тюрьму из-за того, что он и потерпевшая подали заявление в ЗАГС. Об этом сообщил сайт Znak.com.

29-летний мужчина украл у 35-летней женщины мобильный телефон. У грабителя уже был условный срок, поэтому ему вполне могли назначить реальное наказание из-за кражи телефона, стоимостью менее трех тысяч рублей.

Пока шло следствие, между мужчиной и женщиной вспыхнули чувства. В суде потерпевшая попросила не срывать свадьбу: еще до оглашения приговора пара подала документы в ЗАГС. Судья посчитал свадьбу достаточным основанием для снисхождения и назначил вору только год и восемь месяцев условно.