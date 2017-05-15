Суд отказался арестовывать водителя BMW, избившего женщину в центре Москвы

Хамовнический суд отклонил ходатайство следствия об аресте водителя BMW Руслана Вьюнова , обвиняемого в избиении женщины, с детьми переходившей дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отказать в ходатайстве следователя об избрании в отношении Вьюнова меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Марина Сырова.

Ранее она сообщила, что, как следует из материалов дела, вину обвиняемый признал частично и дал показания. В ходе заседания следствие приобщило к делу ряд протоколов допроса свидетелей, в числе которых двое малолетних детей потерпевшей и она сама. "Вьюнов скрылся от органов предварительного расследования с места происшествия, а его вина подтверждается показаниями свидетелей", - отметил представитель СК, попросив избрать для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок предварительного следствия, то есть до 11 июля.

Гособвинение возразило, считая "ходатайство следователя незаконным и необоснованным". Защита просила избрать меру пресечения Вьюнову, не связанную с заключением под стражу. Обвиняемый отверг все обвинения, отметив, что после ЧП сам предлагал вызвать полицию. "Могу пройти (проверку) на полиграфе, доказать невиновность, что я ее пальцем не трогал", - сказал он.

Кроме того, в суде стало известно, что у Вьюнова на счету многочисленные штрафы за нарушения ПДД.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве собрать все материалы для ареста водителя BMW. В связи с тем, что, по мнению следствия, обвиняемый может оказать давление на свидетелей и потерпевшую и воспрепятствовать расследованию, либо скрыться от следствия, принято решение ходатайствовать в суде о его аресте, несмотря на небольшую тяжесть преступления.

Суть дела

12 мая Хамовнический суд продлил Вьюнову на 72 часа срок задержания, тем самым предоставив следствию время для сбора необходимых материалов для избрания обвиняемому меры пресечения. Вьюнову предъявлено обвинение по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Обвиняемый является уроженцем Сахалинской области, в настоящее время проживает в Москве, занимает должность замгендиректора ООО "Инфлолес".

По версии следствия, 5 мая Вьюнов на автомобиле BMW ехал по 1-му Вражскому переулку со стороны улицы Плющихи, где на пешеходном переходе не уступил движение женщине и ее двум малолетним детям, нарушив правила дорожного движения. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины. В ответ на это водитель остановил машину, догнал потерпевшую и не менее двух раз ударил ее в предплечье.