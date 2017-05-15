В Москве госпитализирован Алексей Баталов

В Москве госпитализирован актер театра и кино, Народный артист СССР Алексей Баталов . Об этом сообщает телеграм-канал Mash

У 88-летнего актера начались осложнения после недавней операции. Сообщается, что Баталов попал в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент медики назначили пациенту курс длительного лечения. Также специалисты приняли решение ограничить посещения больного.

23 февраля Баталов также был госпитализирован. По словам его жены Гитаны Леонтенко, «ничего страшного не случилось», актер быстро пошел на поправку. О причине госпитализации ничего не сообщалось.

В конце февраля стало известно, что у Баталова есть проблемы с сосудами и часто кружится голова. Из-за этого еще в январе он упал у себя дома. В результате падения актер сломал шейку бедра на правой ноге. По словам Леотенко, перелом оказался непростым, Баталов перенес повторную плановую операцию. Специалистам удалось восстановить сломанную кость.

Актер известен по фильмам "Летят журавли", "Москва слезам не верит" и "Мать".