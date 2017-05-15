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Cотрудник МИДа убил жену и дочь в Москве
Мужчина, убивший свою семью в Москве, а затем совершивший суицид, мог быть сотрудником МИД России. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, правоохранители сейчас проверяют эту информацию.
РЕН ТВ отмечает, что пятилетняя дочь мужчины пыталась убежать от него, но отец выстрелил ей в спину. От полученных ранений девочка скончалась на месте. Перед убийством дочери мужчина, по предварительным данным, выстрелил в лицо своей жене.
По информации Life, мужчине было 44 года, он работал в Департаменте сотрудничества в Азиатском и Тихоокеанском регионе МИД России.
О тройном убийстве стало известно в ночь на 15 мая. СМИ сообщили, что в жилом доме на юго-западе столицы были найдены тела мужчины, женщины и ребенка с огнестрельными ранениями.
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