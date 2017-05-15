Cотрудник МИДа убил жену и дочь в Москве

По данным телеканала, правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

РЕН ТВ отмечает, что пятилетняя дочь мужчины пыталась убежать от него, но отец выстрелил ей в спину. От полученных ранений девочка скончалась на месте. Перед убийством дочери мужчина, по предварительным данным, выстрелил в лицо своей жене.

По информации Life , мужчине было 44 года, он работал в Департаменте сотрудничества в Азиатском и Тихоокеанском регионе МИД России.

О тройном убийстве стало известно в ночь на 15 мая. СМИ сообщили, что в жилом доме на юго-западе столицы были найдены тела мужчины, женщины и ребенка с огнестрельными ранениями.