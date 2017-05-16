Касперский назвал автора вируса WannaCry

Представители антивирусных компаний Symantec и «Лаборатория Касперского» заявили, что в кибератаках с помощью вируса WanaCrypt0r 2.0, который поразил тысячи компьютеров в 150 странах, замешаны связанные с Пхеньяном киберпреступники из группировки Lazarus Group. Об этом сообщает Reuters

Эксперты отметили, что обнаружили в более ранней версии вируса WannaCry код, который был написан Lazarus Group.

Однако антивирусные компании считают, что на данный момент рано обвинять КНДР в массовой кибератаке.

12 мая хакеры «заразили» более 300 тысяч компьютеров. Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 шифрует файлы и требует за их расшифровку выкуп с пользователя. Эксперты отмечают, что если хакеры изменят код программы, то вирус продолжит распространяться по всему миру.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не понесла серьезного ущерба в результате кибератаки.

«Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно и вызывает озабоченность», - сказал глава государства.

Членов Lazarus Group подозревают в хищении 81 млн долларов из Центрального банка Бангладеш в 2016 году. Также хакеры группировки известны взломом компьютерных систем кинокомпании Sony Pictures в 2014 году.