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Жертвы поразвившего весь мир вируса-вымогателя получили сообщения с угрозами

Авторы вируса-вымогателя разослали сообщения с угрозами
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Пострадавшие от вируса WannaCry получили сообщение от злоумышленников с требованием заплатить выкуп за расшифровку данных. Об это сообщает издание The Sun.
Во всплывающем окне утверждалось, что «многие пользователи уже заплатили и получили ключи для дешифровки».
«Я гарантирую, что расшифрую файлы для честных клиентов», — заявили в своем письме неизвестные.
Далее злоумышленники объяснили, как ускорить процесс получения ключей.
Специалист в области интернет-безопасности Тиджс Боссчерт (Thijs Bosschert) рассказал изданию, что заметил распространение нового сообщения с угрозами в четверг, 18 мая. Он предположил, что либо появление письма было заранее запланировано хакерами и содержалось внутри вируса, либо они собственноручно разослали его жертвам.
В пятницу, 12 мая, пользователи по всему миру пожаловались на сбой работы компьютеров из-за вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0, известного также под названиями WCry и WannaCry. По последним данным, жертвами злоумышленников стали почти 300 тысяч человек.
Вирус проникает в компьютер пользователя с операционной системой Windows, шифрует файлы и требует за их расшифровку выкуп. Несмотря на то, что распространение вредоноса удалось остановить, специалисты предупреждают, что если хакеры изменят код, то он продолжит распространяться по миру.
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