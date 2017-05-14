МВД назвало число участников митинга против сноса пятиэтажек в Москве

Около пяти тысяч человек участвуют в согласованном властями митинге в центре Москвы против программы реновации столичного жилья. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Акция началась днем в воскресенье, 14 мая, на проспекте Сахарова. «Мероприятие проходит спокойно, никаких нарушений не выявлено», — отмечал в беседе с агентством РАПСИ сотрудник правоохранительных органов