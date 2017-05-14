Полиция вывела Навального с митинга против реновации

Как сообщили организаторы митинга, Навального вывели сотрудники полиции. После этого от своего выступления в знак солидарности с Навальным отказался Дмитрий Гудков , заявивший о своем решении со сцены. Выступление Навального не было запланировано — он пришел в качестве обычного участника акции.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по столице, митинг в Москве собрал около пяти тысяч человек.