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Полиция вывела Навального с митинга против реновации
Оппозиционер Алексей Навальный не смог выступить на московском митинге против программы реновации столичных пятиэтажек, на который пришел с женой Юлией и сыном Захаром, сообщает «Московский Комсомолец».
Как сообщили организаторы митинга, Навального вывели сотрудники полиции. После этого от своего выступления в знак солидарности с Навальным отказался Дмитрий Гудков, заявивший о своем решении со сцены. Выступление Навального не было запланировано — он пришел в качестве обычного участника акции.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по столице, митинг в Москве собрал около пяти тысяч человек.
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