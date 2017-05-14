Глава Европола рассказал, когда может начаться новая волна кибератак

"На данный момент мы столкнулись с растущей угрозой. Число (пострадавших — ред.) растет, вызывает опасение то, насколько еще вырастет их число, когда люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром", — заявил Уэйнрайт в эфире телеканала ITV.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

В частности, в минувшую пятницу оказалась парализована работа почти 50 больниц и клиник Великобритании.

Уэйнрайт выразил обеспокоенность уровнем безопасности компьютерных сетей систем здравоохранения во многих странах. По его данным, большинство пользователей не стали переводить хакерам деньги.