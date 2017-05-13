В Греции пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом

Пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников Греции, есть раненые, сообщает телеканал Skai.

Εκτροχιάστηκε τραίνο έξω από την Θεσσαλονίκη! Εγκλωβισμένοι επιβάτες – Οι πρώτες εικόνες https://t.co/7BAJnEKFN3 pic.twitter.com/4AYIMjqVWl — Newsitamea (@newsitamea) 13 мая 2017 г.

Отмечается, что в поезде находились около 100 пассажиров.

ЧП произошло в 21.40 (время совпадает с московским). По данным телеканал, с рельсов сошли электровоз и пять вагонов. Электровоз врезался в жилой дом, сообщает телеканал.

На месте работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают заблокированным пассажирам выйти из вагонов. По информации телеканала, есть раненые, но их количество пока не уточняется.