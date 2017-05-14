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Российская Газета

Четыре человека стали жертвами крушения поезда в Греции

При крушении поезда в Греции погибли четверо
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В Греции поезд Intercity 58, выполнявший рейс "Афины - Салоники", сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос. В результате случившегося погибли четыре человека. Еще пять получили ранения, в том числе машинист.
Всего внутри состава находилось 70 пассажиров. В настоящее время ведется эвакуация, передает РИА Новости.
Остальные поезда, работающие на маршруте "Афины - Салоники", работают в обычном режиме.
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РИА Новости
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