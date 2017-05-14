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На севере Москвы девушку обстреляли из травматического оружия

На севере Москвы девушку обстреляли из травматического оружия
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Неизвестный обстрелял девушку из травматического оружия на севере Москвы, ведутся его поиски, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Пришвина причинил ранения из, предположительно, травматического оружия девушке и скрылся", — сказал дежурный офицер.
По его словам, девушка была госпитализирована. В настоящее время полицейские ведут поиски нападавшего.
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Москва
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