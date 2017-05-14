На севере Москвы девушку обстреляли из травматического оружия

Неизвестный обстрелял девушку из травматического оружия на севере Москвы, ведутся его поиски, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Пришвина причинил ранения из, предположительно, травматического оружия девушке и скрылся", — сказал дежурный офицер.

По его словам, девушка была госпитализирована. В настоящее время полицейские ведут поиски нападавшего.