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Касперский назвал самую пострадавшую от кибератаки страну Латинской Америки

Определена самая пострадавшая от кибератаки страна
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Мексика является наиболее пострадавшей от последней вирусной атаки страной Латинской Америки и пятой в мире после России, Украины, Китая и Индии, заявил представитель российской компании "Лаборатория Касперского", занимающейся компьютерной защитой.
Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Атаке подверглись как частные пользователи, так и крупные корпорации и государственные учреждения.
"То, что мы знали по состоянию на 10 утра (18 часов понедельника мск), говорит, что Мексика занимает первое место (по числу атак) в Латинской Америке, в прошлую пятницу мы наблюдали, что на первом месте находилась Бразилия. Стоит отметить, что, по данным "Касперского", на мировом уровне Мексика находится на пятом месте", — приводит издание Economista заявление эксперта лаборатории в Латинской Америке Дмитрия Бестужева.
По его словам, наиболее пострадали корпоративные и институциональные клиенты, которые имеют много оборудования, подключенного к сети.
По данным издания Times, исполнители кибератаки, затронувшей десятки стран мира, получили более 42 тысяч долларов, однако присланные жертвами деньги до сих пор не были сняты со счетов.
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