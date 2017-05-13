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Британские СМИ обвинили Кремль в связях с масштабной кибератакой
Британское издание The Telegraph намекнуло на участие России в недавней масштабной хакерской атаке с использованием программы ransomware WanaCrypt0r 2.0 (WannaCry), жертвами которой стали многие организации по всему миру.
По мнению газеты, о связи хакерских атак с Россией говорят опубликованные предупреждения группировки Shadow Brokers в отношении президента США Дональда Трампа после того, как он инициировал ракетные удары по Сирии.
«Некоторые эксперты считают, что последовательность (событий. — RT) указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что организации в десятках стран пострадали от вируса-вымогателя WannaCry.
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