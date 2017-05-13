Британские СМИ обвинили Кремль в связях с масштабной кибератакой

Британское издание The Telegraph намекнуло на участие России в недавней масштабной хакерской атаке с использованием программы ransomware WanaCrypt0r 2.0 (WannaCry), жертвами которой стали многие организации по всему миру.

По мнению газеты, о связи хакерских атак с Россией говорят опубликованные предупреждения группировки Shadow Brokers в отношении президента США Дональда Трампа после того, как он инициировал ракетные удары по Сирии.

«Некоторые эксперты считают, что последовательность (событий. — RT) указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством », — пишет издание.

Ранее сообщалось, что организации в десятках стран пострадали от вируса-вымогателя WannaCry.