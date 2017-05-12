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СК и МВД опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы
Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко опровергла информацию об атаках хакеров на внутренние сети СК РФ.
"Никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было. Все работает в штатном режиме", - сообщила Петренко.
МВД России также не зафиксировало фактов хакерских атак на компьютерную систему ведомства, она работает в штатном режиме, сообщил ТАСС источник в полиции.
"Никаких хакерских атак не зафиксировано. По состоянию на 20:00 мск Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности ведомства не подвергалась взлому", - сказал источник. В то же время на сайте ГУ МВД по Москве есть предупреждение пользователям, где приносятся "извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".
Официальным комментарием от пресс-центра МВД России ТАСС в настоящее время не располагает.
Ранее "Газета.ru" сообщила, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СК и МВД. Кроме того, атаке якобы подверглись оператор связи "Мегафон" и несколько британских медучреждений.
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