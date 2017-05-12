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ТАСС

СК и МВД опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы

Силовики опровергли информацию о кибератаках
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Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко опровергла информацию об атаках хакеров на внутренние сети СК РФ.
"Никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было. Все работает в штатном режиме", - сообщила Петренко.
МВД России также не зафиксировало фактов хакерских атак на компьютерную систему ведомства, она работает в штатном режиме, сообщил ТАСС источник в полиции.
"Никаких хакерских атак не зафиксировано. По состоянию на 20:00 мск Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности ведомства не подвергалась взлому", - сказал источник. В то же время на сайте ГУ МВД по Москве есть предупреждение пользователям, где приносятся "извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".
Официальным комментарием от пресс-центра МВД России ТАСС в настоящее время не располагает.
Ранее "Газета.ru" сообщила, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СК и МВД. Кроме того, атаке якобы подверглись оператор связи "Мегафон" и несколько британских медучреждений.
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Происшествия Технологии
ИТАР-ТАСС Газета.Ru
Мегафон СКР МВД
Светлана Петренко
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