Полиция освободила Дадина после составления протокола об административном правонарушении

Полиция освободила активиста Ильдара Дадина и еще десятерых задержанных сотрудниками правоохранительных органов на Красной площади в Москве после составления на них протокола об административном правонарушении. Об этом ТАСС сообщил сам Дадин.

"На нас составили протоколы по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и отпустили. Судебное заседание назначено в Тверском суде Москвы на 30 мая в 11:00 мск", - сказал он.

Наказание по данной статье предусматривает наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Дадин и еще десять активистов были задержаны накануне на Красной площади в Москве за попытку проведения несанкционированной акции - чтения Конституции. Как отмечается в протоколе, Дадин и другие активисты проводили свое мероприятие в месте, не предназначенном для публичных акций.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Он являлся единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания.

Также суд признал за активистом право на реабилитацию. Он вышел на свободу 26 февраля.