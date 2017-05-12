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Дадина доставили к ОВД "Китай-город"
Первый осужденный в РФ за неоднократные нарушения правил проведения митингов Ильдар Дадин, задержанный в пятницу с другими активистами на Красной площади после чтения конституции, находится около отделения полиции "Китай-город", сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.
"Ильдар (Дадин) сегодня вновь задержан, я разговаривал с ним. Он сейчас находится в автозаке около ОВД "Китай-город", с ним ничего не происходит — не отпускают, но и протокол не составляют", — сказал защитник.
В пятницу на Красной площади была задержана группа активистов, среди которых был Ильдар Дадин. Молодые люди читали конституцию.
Дадин первым в России был осужден на 2,5 года по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.
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