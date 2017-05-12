"Ильдар (Дадин) сегодня вновь задержан, я разговаривал с ним. Он сейчас находится в автозаке около ОВД "Китай-город", с ним ничего не происходит — не отпускают, но и протокол не составляют", — сказал защитник.

В пятницу на Красной площади была задержана группа активистов, среди которых был Ильдар Дадин. Молодые люди читали конституцию.

Дадин первым в России был осужден на 2,5 года по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.