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Ильдара Дадина задержали на Красной площади за чтение Конституции
Оппозиционный активист Ильдар Дадин, ранее жаловавшийся на пытки в колонии и оправданный Верховным судом РФ, был задержан некоторое время назад в числе десяти активистов на Красной площади.
Как передает портал ОВД-инфо, Дадина вместе с другим активистом Сергеем Ожичем на автобусе увезли в ОВД "Китай-город". Остальных задержанных ведут в полицию пешком.
В сообщении говорится, что активисты устроили на Красной площади коллективное чтение вслух Конституции России, после чего к ним подошли полицейские.
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