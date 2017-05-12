Ильдара Дадина задержали на Красной площади за чтение Конституции

Оппозиционный активист Ильдар Дадин , ранее жаловавшийся на пытки в колонии и оправданный Верховным судом РФ, был задержан некоторое время назад в числе десяти активистов на Красной площади.

Как передает портал ОВД -инфо, Дадина вместе с другим активистом Сергеем Ожичем на автобусе увезли в ОВД "Китай-город". Остальных задержанных ведут в полицию пешком.

В сообщении говорится, что активисты устроили на Красной площади коллективное чтение вслух Конституции России, после чего к ним подошли полицейские.