Избивший женщину в Москве водитель BMW X5 не признал свою вину

Водитель BMW X5, который 5 мая избил женщину в центре Москвы, на очной ставке 11 мая не признал свою вину. Об этом сообщает пострадавшая Мария Моисеева на своей странице в фейсбуке.

По словам Моисеевой, ее показания водитель иномарки подтвердил лишь частично. В ходе очной ставки он утверждал, что побои не наносил и убийством не угрожал. Мужчина признал лишь факт того, что произносил нецензурные слова, однако, что именно он говорил, не помнит.

Ранее сообщалось, что СК возбудил в отношении 44-летнего водителя BMW уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 5 мая в районе дома 42 по улице Плющихе Мария Моисеева с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на переход, не сбавляя скорости, выехал автомобиль BMW X5. Женщина едва успела одернуть ребенка, чтобы тот не попал под колеса автомобиля, а после этого стукнула ладонью по задней части BMW и продолжила переходить дорогу. Водитель же от такой «наглости» рассвирепел, тут же припарковал машину, выбежал из нее, догнал Моисееву и избил.