Украинского футболиста обвинили в причастности к падению девушки с девятого этажа

Защитник украинского клуба "Волынь" Дмитрий Задерецкий обвинен в причастности к падению девушки с девятого этажа. Родные 26-летней Ирины Савчук утверждают, что именно игрок выбросил ее из окна, сообщают УНН.

Как отмечает издание, инцидент произошел в Луцке 7 мая. Пострадавшая находится в критическом состоянии в реанимации с многочисленными переломами. Полиция открыла уголовное дело и проверяет причастность футболиста "Волыни" к этому случаю.

"Есть три версии - то, что ее сбросили с девятого этажа, вторая - девушка упала по неосторожности, третья - это была попытка самоубийства. Футболист в показаниях объяснил, что не смог задержать девушку, а в полицию не сообщил, потому что находился в состоянии аффекта. Мы получили видео с камер наблюдения и сверяем данные с показателями свидетелей", - сообщили в полиции.

По словам родственников девушки, у 22-летнего футболиста проблемы с алкоголем. Они считают, что игрок выбросил пострадавшую из окна после ссоры. В текущем сезоне чемпионата Украины Задерецкий провел 25 матчей.