В Пенсильвании предъявили обвинение машинисту разбившегося поезда Amtrak

Прокуратура американского штата Пенсильвания в пятницу предъявила обвинения 34-летнему машинисту компании Amtrak Брэндону Бостиану в непредумышленном убийстве восьми человек и угрозе жизни других граждан, говорится в заявлении ведомства.

Согласно документу, машинисту инкриминируется непредумышленное убийство и халатность. Речь идёт о катастрофе произошедшей в мае 2015 года, в результате которой погибли восемь человек и пострадало ещё около 200.

Ранее судья в американской Филадельфии (штат Пенсильвания) предписал прокуратуре выдвинуть обвинения против машиниста поезда компании Amtrak, потерпевшего крушение в мае 2015 года в результате двухкратного превышения скорости.

Поезд компании, следовавший из Вашингтона в Нью-Йорк, сошел с рельсов в районе Филадельфии.

По данным следствия, машинист Брэндон Бостиан перед аварией увеличил скорость поезда, и она составила более 100 миль в час (более 160 километров в час) при разрешенной скорости на данном участке в 50 миль в час (80 километров в час). При этом отмечается, что машинист был дезориентирован сообщениями о другом пострадавшем поезде.