Суд в Москве рассмотрит жалобу на приговор стритрейсерше Багдасарян

Савеловский суд Москвы в пятницу рассмотрит жалобу на приговор скандально известной стритрейсерше Маре Багдасарян, осужденной к исправительным работам за поддельный больничный лист, сообщили РИА Новости в суде.

Суд должен был рассмотреть жалобу еще в апреле, но судья перенес заседание, так как Багдасарян не явилась в суд.

Как установил мировой участок суда №77, Багдасарян, которой суд ранее назначил обязательные работы за многочисленные нарушения ПДД, предоставила поддельный больничный, чтобы избежать наказания.

В ходе разбирательства в суде первой инстанции Багдасарян полностью признала вину в использовании подложного документа. Соответствующая статья УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

Защита Багдасарян просила мирового судью Эльмиру Артеменко ограничиться штрафом, но суд назначил стритрейсерше год исправительных работ.

Багдасарян была одной из фигурантов резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.