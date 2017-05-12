Капитал выводят через приставов

Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Если такие сделки вызывают подозрения, банкам рекомендуется проинформировать финразведку и расторгнуть договор с организацией на основании других сомнительных трансакций. Об этом говорится в разъясняющем письме финразведки, копия которого есть у «Известий» . Но основную проблему незаконного вывода средств за рубеж через исполнительные листы это не решит, считают эксперты.

В 2017 году появилась новая схема незаконного вывода денег за рубеж с исполнительными листами, ущерб от которой уже составил 16 млрд рублей. Она похожа на знаменитую «молдавскую», только в ней используются настоящие исполнительные листы, а не поддельные.

Схема выглядит следующим образом. Для отмывания денег создаются фиктивные российская и зарубежная компании. Они договариваются о том, что российская организация якобы задолжала зарубежной, готовят документы и обращаются в третейский суд для урегулирования несуществующего долга. По итогам рассмотрения обращения выписывается исполнительный лист и передается судебным приставам. Те, в свою очередь, направляют требования в банки, чтобы перевести «задолженность» с российского счета на иностранный. Так как требования по исполнительным документам поступают от Федеральной службы судебных приставов, банки не могут отказаться от проведения перевода и расторгнуть договор на обслуживание.

Как поясняется в письме, сейчас ЦБ , Росфинмониторинг, Верховный суд и представители банковских объединений ищут возможные способы пресечения подобных схем.

«В соответствии с законом «О судебной системе…» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов России, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для исполнения и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории страны, — указано в письме Росфинмониторинга. — Действующий закон об «отмывании» также не предусматривает права отказа в исполнении судебных решений».

Росфинмониторинг предлагает банкам информировать финразведку, если возникают подозрения по операциям на основании исполнительных документов, указано в письме. А решения об отказе в проведении операций и расторжении договора на обслуживание компаний банки могут принимать самостоятельно на основе анализа клиентов и их операций. Росфинмониторинг хочет собирать от кредитных организаций хотя бы сведения о таких сделках, чтобы признавать их фиктивными и привлекать их участников по статье УК «Мошенничество», максимальный штраф по которой составляет 1 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы — 10 лет.

— Схему с исполнительными листами часто используют недобросовестные хозяйствующие субъекты и в целях обналичивания денежных средств, — отметила начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. — Банкам при этом тяжело принять какие-либо меры по предотвращению таких сомнительных операций. По действующему законодательству банк обязан исполнить судебный лист или постановление приставов, даже если имеются веские основания полагать, что исполнительный документ является частью схемы, нацеленной на отмывание средств или вывод их в незаконный оборот.

По словам представителя Бинбанка, для искоренения таких схем требуются серьезные изменения в действующем законодательстве.

— Необходимо расширять права банков в борьбе с недобросовестными клиентами, вовлекающими банк в проведение сомнительных операций, вплоть до предоставления банкам права отказа от зачисления денежных средств на счета клиентов, что сейчас категорически невозможно в соответствии с Гражданским кодексом, — пояснила Дина Багатова.

Мошенники давно совершенствуют схемы с исполнительными листами, отметил партнер компании «Деловой профиль» Армен Даниелян.

— Но если раньше в подобных схемах использовались поддельные исполнительные листы, которые банки могли проверить, то сейчас в отмывании денег применяются уже настоящие исполнительные документы, выданные судебными органами, — подчеркнул эксперт.

Учитывая, что банки по закону могут проверять на подлинность исполнительные листы, всё, что сейчас могут сделать кредитные организации, — блокировать переводы на семь дней и за это время привлечь правоохранительные органы к расследованию ситуации.

Проверку исполнительных листов предусмотрел и ЦБ в своем письме 167-Т, пояснили в пресс-службе регулятора. А в методических рекомендациях от 2 февраля 2017 года № 4-МР ЦБ рекомендует банкам проявлять повышенное внимание к незаконным операциям с исполнительными листами и отказывать мошенникам в проведении других трансакций.

Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич уверен, что нужно пристальное внимание именно судов к «контролируемым» судебным процессам и использование судьями предусмотренных законом оснований для отказа в удовлетворении сомнительных требований. Только в этом случае не будут появляться сомнительные исполнительные листы, с которыми сейчас предлагается бороться, полагает Алексей Панич.

В Росфинмониторинге и Верховном суде не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.